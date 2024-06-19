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Расписание матчей
Беларусь. Кубок
Юни Икс Лабс - Неман
Юни Икс Лабс - Неман: обзор матча 19 июня 2024
Юни Икс Лабс
19.06.2024, среда, 20:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Юни Икс Лабс - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Бумпром
0 : 2
21.11.2026
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Юни Икс Лабс
4 : 0
15.11.2026
Минск-2
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Осиповичи
2 : 2
08.11.2026
Юни Икс Лабс
Беларусь. Первая лига, 27 тур
Юни Икс Лабс
2 : 0
04.11.2026
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Юни Икс Лабс
1 : 3
31.10.2026
Лида
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
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