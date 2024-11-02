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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уэртинг - Моркамб
Уэртинг - Моркамб: обзор матча 02 ноября 2024
Уэртинг
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Моркамб
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэртинг - Моркамб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 21 тур
Уэртинг
- : -
05.12.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Алтричем
2 : 2
28.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 19 тур
Уокинг
4 : 3
24.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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Моркамб
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
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