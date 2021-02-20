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Расписание матчей
Франция. Кубок
Монтаньярде - Стад Брьошен
Монтаньярде - Стад Брьошен: обзор матча 20 февраля 2021
Монтаньярде
20.02.2021, суббота, 15:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Стад Брьошен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтаньярде - Стад Брьошен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтаньярде
Франция. Кубок, 1/16 финала
Олимпик
3 : 3
06.03.2021
Монтаньярде
Франция. Кубок, 1/32 финала
Монтаньярде
1 : 1
20.02.2021
Стад Брьошен
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 34 тур
Версаль
2 : 2
15.05.2026
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 33 тур
Стад Брьошен
3 : 0
09.05.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 32 тур
Обань
1 : 2
01.05.2026
Стад Брьошен
Франция. Третья лига, 31 тур
Стад Брьошен
1 : 2
24.04.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 29 тур
Стад Брьошен
0 : 0
10.04.2026
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Монтаньярде
Стад Брьошен
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2025.02.27 06:44
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