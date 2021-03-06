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Расписание матчей
Франция. Кубок
Олимпик - Монтаньярде
Олимпик - Монтаньярде: обзор матча 06 марта 2021
Олимпик
06.03.2021, суббота, 18:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Монтаньярде
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимпик - Монтаньярде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпик
Франция. Кубок, 1/8 финала
Олимпик
1 : 2
07.04.2021
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Олимпик
3 : 3
06.03.2021
Монтаньярде
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гишен
0 : 1
21.02.2021
Олимпик
Монтаньярде
Франция. Кубок, 1/16 финала
Олимпик
3 : 3
06.03.2021
Монтаньярде
Франция. Кубок, 1/32 финала
Монтаньярде
1 : 1
20.02.2021
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