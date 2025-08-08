Введите ваш ник на сайте
Монтана - Ботев Враца
Главная
Монтана - Ботев Враца
Болгария. Первая лига
Монтана - Ботев Враца
Монтана - Ботев Враца: обзор матча 08 августа 2025
Монтана
08.08.2025, пятница, 21:15
Болгария. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ботев Враца
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Монтана - Ботев Враца
Завершен
90'
Замена
Bozidar Pencev
️️️️➡️️
Martin Smolenski
Желтая карточка
Vladislav Tsekov
85'
Замена
Petar Atanasov
️️️️➡️️
Ivan Kokonov
82'
Замена
Vladislav Tsekov
️️️️➡️️
Boris Dimitrov
82'
Замена
Tomás Azevedo
️️️️➡️️
Илиас Илиадис
69'
68'
Замена
Romeesh Ivey
️️️️➡️️
Aymen Souda
68'
Замена
José Gallegos
️️️️➡️️
Владислав Найденов
57'
Замена
David Suarez
️️️️➡️️
Antoan Stoyanov
Замена
Viktor Dobrev
️️️️➡️️
Aleksandar Todorov
56'
50'
Желтая карточка
Арьян Кабаши
Желтая карточка
Nikola Borisov
42'
33'
Желтая карточка
Aymen Souda
Желтая карточка
Christopher Acheampong
32'
18'
Пенальти не реализован
Antoan Stoyanov
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтана
25
Salomón James
ЦЗ
15
Christopher Acheampong
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
4
Nikola Borisov
ЦЗ
18
Kostadin Iliev
ЦЗ
3
Илиас Илиадис
ОП
23
Anton Tungarov
ЦП
10
Aleksandar Todorov
ЦП
13
Emmanuel Ekele Ekowoicho
ЦП
30
Vasil Simeonov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
7
Boris Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Танчо Калпаков
Ботев Враца
25
Димитар Евтимов
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
11
Martin Achkov
ЦЗ
8
Antoan Stoyanov
ЦП
2
Nikola Vlajković
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
97
Владислав Найденов
ЛВ
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Монтана
1
Марсио Роша
ВР
6
Denis Dinev
ЦЗ
14
Dimitar Burov
ЦЗ
22
Stefan Kamenov
ЦП
8
Petar Atanasov
ЦП
16
Tomás Azevedo
ЦП
21
Viktor Dobrev
ЦП
19
Vladislav Tsekov
ЦФ
Ботев Враца
1
Vasilev Lubomir
ВР
29
Martin Stanislavov Bachev
ЦЗ
70
Dilyan Georgiev
ЦЗ
77
Rosen Marinov
ЦЗ
6
David Suarez
ЦЗ
7
Bozidar Pencev
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
14
Romeesh Ivey
ЦП
26
Mohammed Bukassi
ЦП
10
Spas Georgiev
ЦФ
5
Paolo Tsenov
ЦФ
3-3-3-3
5
4
18
15
3
Илиадис
25
23
10
13
7
17
30
3-3-1-3
25
Евтимов
32
4
Кабаши
11
8
2
24
97
Найденов
9
20
36
17
8
8
17
3
Илиадис
16
16
3
Илиадис
10
21
21
10
7
19
19
7
8
6
6
8
24
7
7
24
97
Найденов
17
17
97
Найденов
20
14
14
20
Статистика матча Монтана - Ботев Враца
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Ogosta Stadium, Montana
Новости команд
Последние матчи
Все
Монтана
Ботев Враца
Архив
