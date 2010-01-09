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Расписание матчей
Франция. Кубок
Монако - Тур
Монако - Тур: обзор матча 09 января 2010
Монако
09.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Тур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монако - Тур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Информация о матче
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