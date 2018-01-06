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Расписание матчей
Франция. Кубок
Мулен-Изер - Монако
Мулен-Изер - Монако: обзор матча 06 января 2018
Мулен-Изер
06.01.2018, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 5
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мулен-Изер - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мулен-Изер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мулен-Изер
2 : 5
06.01.2018
Монако
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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