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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мольерусса - Райо Вальекано
Мольерусса - Райо Вальекано: обзор матча 13 ноября 2022
Мольерусса
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Райо Вальекано
32'
G. Soldevila
23'
Бебе
78'
С. Камельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мольерусса - Райо Вальекано
83'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Суарес
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Камельо
Пас отдал
О. Трехо
77'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Бебе
64'
Замена
О. Трехо
️️️️
Р. Нтека
ГОЛ! 1:1!
G. Soldevila
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольерусса
21
Sasha Litwin
ЦЗ
10
Putxi
ЦП
15
Jordi Ars
ЦП
24
Guillem Porta
ЦП
9
Jofre Graells
ЦФ
7
Genis Soldevila
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Мольерусса
1
Pau Bosch
ВР
14
Jordi Pedrós
ЦЗ
3
Jordi Fabregat
ЦЗ
4
Kiko
ЦЗ
16
Marc Modol
ЦП
22
Totti
ЦП
11
Albert Delgado
ЦП
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
1-3-2
21
10
15
24
7
9
3-2-1-2-2
13
Лопес
4
Суарес
24
Савельич
2
Мумин
2
Эрнандес
29
Чаваррия
28
Мендес
11
Нтека
12
Бебе
21
Муньос
10
Камельо
4
Суарес
8
Лопес
8
Лопес
4
Суарес
11
Нтека
8
Трехо
8
Трехо
11
Нтека
12
Бебе
18
Гарсия
18
Гарсия
12
Бебе
Остались в запасе
Мольерусса
Райо Вальекано
1
Pau Bosch
ВР
14
Jordi Pedrós
ЦЗ
3
Jordi Fabregat
ЦЗ
4
Kiko
ЦЗ
16
Marc Modol
ЦП
22
Totti
ЦП
11
Albert Delgado
ЦП
30
Мигель Анхель Морро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
1
Pau Bosch
ВР
14
Jordi Pedrós
ЦЗ
3
Jordi Fabregat
ЦЗ
4
Kiko
ЦЗ
16
Marc Modol
ЦП
22
Totti
ЦП
11
Albert Delgado
ЦП
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Статистика матча Мольерусса - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольерусса
Испания. Кубок, 1 раунд
Мольерусса
1 : 3
13.11.2022
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Мольерусса
1 : 5
30.11.2021
Хетафе
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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