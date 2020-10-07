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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Мексика
Нидерланды - Мексика: обзор матча 07 октября 2020
Нидерланды
07.10.2020, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Мексика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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