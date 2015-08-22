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Расписание матчей
Украина. Кубок
Тернополь - Металлург
Тернополь - Металлург: обзор матча 22 августа 2015
Тернополь
22.08.2015, суббота, 18:00
Украина. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тернополь - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тернополь
Украина. Первая лига, 30 тур
Нафтовик-Укрнафта
2 : 0
01.06.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 29 тур
Тернополь
0 : 1
27.05.2016
Николаев
Украина. Первая лига, 28 тур
Десна
1 : 1
21.05.2016
Тернополь
Украина. Первая лига, 26 тур
Тернополь
0 : 1
11.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 25 тур
Днепр
2 : 0
07.05.2016
Тернополь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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Металлург
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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