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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
США - Мартиника
США - Мартиника: обзор матча 13 июля 2017
США
13.07.2017, четверг, 04:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
3 : 2
Завершен
Мартиника
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча США - Мартиника
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0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Мартиника
Товарищеские матчи. Сборные
Мартиника
0 : 2
22.02.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
24.03.2024
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