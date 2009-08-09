Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Мантова - Про Патриа
Мантова - Про Патриа: обзор матча 09 августа 2009
Мантова
09.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Про Патриа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мантова - Про Патриа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мантова
Италия. Серия В, 12 тур
Авеллино
- : -
22.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Про Патриа
Италия. Кубок, 2 раунд
Мантова
3 : 1
09.08.2009
Про Патриа
Италия. Кубок, 1 раунд
Про Патриа
4 : 0
02.08.2009
Джела
Новости команд
Все
Мантова
Про Патриа
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
2015.09.04 14:40
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
2015.09.04 14:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+