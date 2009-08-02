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Расписание матчей
Италия. Кубок
Про Патриа - Джела
Про Патриа - Джела: обзор матча 02 августа 2009
Про Патриа
02.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 1 раунд
4 : 0
Завершен
Джела
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Про Патриа - Джела
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Про Патриа
Италия. Кубок, 2 раунд
Мантова
3 : 1
09.08.2009
Про Патриа
Италия. Кубок, 1 раунд
Про Патриа
4 : 0
02.08.2009
Джела
Джела
Италия. Кубок, 1 раунд
Про Патриа
4 : 0
02.08.2009
Джела
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