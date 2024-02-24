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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Солфорд Сити
Мэнсфилд Таун - Солфорд Сити: обзор матча 24 февраля 2024
Мэнсфилд Таун
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 35 тур
5 : 1
Завершен
Солфорд Сити
18'
W. Swan
45+8'
B. Cargill
57'
D. Keillor-Dunn
81'
Л. Экинс
90+8'
H. Boateng
42'
J. Luamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Солфорд Сити
ГОЛ! 5:1!
H. Boateng
Пас отдал
Л. Рид
90'
+8
Желтая карточка
Л. Рид
90'
+5
87'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
Замена
O. Clarke
️️️️
A. Lewis
83'
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
83'
Замена
G. Maris
️️️️
D. Keillor-Dunn
82'
ГОЛ! 4:1!
Л. Экинс
Пас отдал
Л. Брант
81'
79'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
M. Smith
74'
Желтая карточка
M. Lund
73'
Красная карточка
T. Vassell
Замена
Т. Николс
️️️️
W. Swan
69'
Замена
J. Bowery
️️️️
B. Cargill
69'
69'
Замена
И. Ингрэм
️️️️
Д. Честерс
68'
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
68'
Замена
К. Мортон
️️️️
C. Hendry
ГОЛ! 3:1!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
S. Quinn
57'
46'
Замена
K. N'Mai
️️️️
J. Luamba
ГОЛ! 2:1!
B. Cargill
Пас отдал
S. Quinn
45'
+8
45'
+3
Желтая карточка
R. Watson
42'
ГОЛ! 1:1!
J. Luamba
Пас отдал
Э. Уотт
ГОЛ! 1:0!
W. Swan
Пас отдал
G. Williams
18'
Желтая карточка
B. Cargill
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Мэнсфилд Таун
8
Ollie Clarke
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
8
Matthew Lund
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
50
31
Пим
7
Экинс
24
16
2-1-2-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
20
Честерс
42
17
44
22
14
14
18
8
8
18
16
21
21
16
50
10
10
50
24
7
Николс
7
Николс
24
6
9
9
6
17
5
Мариаппа
5
Мариаппа
17
20
Честерс
2
Ингрэм
2
Ингрэм
20
Честерс
22
10
10
22
44
8
8
44
14
39
Мортон
39
Мортон
14
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Солфорд Сити
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Joel Torrance
ВР
11
Коннор Макленнан
ПВ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
11
Коннор Макленнан
ПВ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Солфорд Сити
2
1
3
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
8
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
341
349
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
64
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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