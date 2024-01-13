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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Мэнсфилд Таун
Моркамб - Мэнсфилд Таун: обзор матча 13 января 2024
Моркамб
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
78'
C. Brown
61'
B. Cargill
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Мэнсфилд Таун
Желтая карточка
C. Brown
89'
88'
Замена
A. Lewis
️️️️
G. Maris
87'
Замена
S. Quinn
️️️️
O. Clarke
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Adams
82'
ГОЛ! 1:1!
C. Brown
Пас отдал
Я. Сонго'о
78'
Желтая карточка
А. Мейор
72'
Замена
C. Brown
️️️️
Г. Эдвардс
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
B. Cargill
Пас отдал
O. Clarke
Желтая карточка
J. Senior
60'
46'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
C. MacDonald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
1-1-2-1-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
8
18
7
Эдвардс
5
11
3
Мейор
14
2
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
8
7
Экинс
9
6
12
10
8
19
19
8
7
Эдвардс
20
20
7
Эдвардс
10
18
18
10
12
3
3
12
8
16
16
8
Остались в запасе
Моркамб
Мэнсфилд Таун
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Моркамб - Мэнсфилд Таун
3
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
9
Офсайды
2
1
Количество передач
446
453
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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