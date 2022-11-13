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Расписание матчей
Испания. Кубок
Манреса - Понтеведра
Манреса - Понтеведра: обзор матча 13 ноября 2022
Манреса
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Понтеведра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Манреса - Понтеведра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манреса
Испания. Кубок, 1/64 финала
Манреса
1 : 2
01.11.2023
Овьедо
Испания. Кубок, 1 раунд
Манреса
1 : 3
13.11.2022
Понтеведра
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0 : 3
03.12.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Оуренсе
1 : 1
29.10.2025
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/8 финала
Понтеведра
0 : 1
15.01.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понтеведра
3 : 0
03.01.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 2 раунд
Понтеведра
1 : 0
04.12.2024
Вильярреал
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«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
Три матча Кубка Испании перенесли из-за наводнения, под угрозой встреча «Валенсия» – «Реал» в Ла Лиге
2024.10.30 16:29
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