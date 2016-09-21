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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Манчестер Юнайтед
Нортгемптон Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2016
Нортгемптон Таун
21.09.2016, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нортгемптон Таун - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сиксфилд Стэдиум
Где смотреть матч:
Евроспорт 1
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Нортгемптон Таун
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