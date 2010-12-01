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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Сити - Зальцбург
Манчестер Сити - Зальцбург: обзор матча 01 декабря 2010
Манчестер Сити
01.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
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Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Зальцбург
Статистика матча Манчестер Сити - Зальцбург
3
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0
0
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0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
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22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Помощники судьи:
Патрик Филипек
Кристоф Менцл (оба - Чехия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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