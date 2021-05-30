Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Северная Ирландия
Мальта - Северная Ирландия: обзор матча 30 мая 2021
Мальта
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мальта - Северная Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Северная Ирландия
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
15 ноября
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+