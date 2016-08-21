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Расписание матчей
Германия. Кубок
Унтерхахинг - Майнц
Унтерхахинг - Майнц: обзор матча 21 августа 2016
Унтерхахинг
21.08.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Майнц
22'
Д. Кордоба
64'
Ф. Фрай
88'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Унтерхахинг - Майнц
114'
Вторая желтая
Д. Донати
88'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Малли
86'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ф. Фрай
64'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фрай
45'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Х. Самперио
45'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Д. Кордоба
37'
Желтая карточка
Н. Бунгерт
25'
Желтая карточка
Д. Донати
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Унтерхахинг - Майнц
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
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Информация о матче
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