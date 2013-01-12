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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рот-Вайсс - Майнц
Рот-Вайсс - Майнц: обзор матча 12 января 2013
Рот-Вайсс
12.01.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
- : -
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Георг Мелхес Штадион
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