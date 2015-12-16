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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Тур
Лион - Тур: обзор матча 16 декабря 2015
Лион
16.12.2015, среда, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Тур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лион - Тур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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2 : 0
08.11.2026
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05.11.2026
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01.11.2026
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26.10.2026
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22.10.2026
Лион
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
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Тур
2 : 2
04.01.2020
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1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
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