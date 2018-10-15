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Расписание матчей
Люксембург - Сан-Марино
Люксембург - Сан-Марино: обзор матча 15 октября 2018
Люксембург
15.10.2018, понедельник, 21:45
, группа D2, 4 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Марино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люксембург - Сан-Марино
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
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