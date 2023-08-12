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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Лос-Анджелес - Монтеррей
Лос-Анджелес - Монтеррей: обзор матча 12 августа 2023
Лос-Анджелес
12.08.2023, суббота, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Монтеррей
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Статистика матча Лос-Анджелес - Монтеррей
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Матчи команд
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