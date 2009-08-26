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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вилльяйоса - Логронес
Вилльяйоса - Логронес: обзор матча 26 августа 2009
Вилльяйоса
26.08.2009, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Логронес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вилльяйоса - Логронес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вилльяйоса
Испания. Кубок, 2 раунд
Алькояно
2 : 0
02.09.2009
Вилльяйоса
Испания. Кубок, 1 раунд
Вилльяйоса
2 : 0
26.08.2009
Логронес
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Логронес
0 : 4
28.10.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 1
01.12.2021
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 1
23.12.2020
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Аморебьета
1 : 0
16.12.2020
Логронес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Логронес
0 : 1
22.01.2020
Валенсия
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