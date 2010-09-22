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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Нортгемптон Таун
Ливерпуль - Нортгемптон Таун: обзор матча 22 сентября 2010
Ливерпуль
22.09.2010, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Нортгемптон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Нортгемптон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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17.10.2026
Нортгемптон Таун
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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