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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мэнсфилд Таун - Ливерпуль
Мэнсфилд Таун - Ливерпуль: обзор матча 06 января 2013
Мэнсфилд Таун
06.01.2013, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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