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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан - Таджикистан
Ливан - Таджикистан: обзор матча 04 сентября 2024
Ливан
04.09.2024, среда, 11:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Таджикистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
5
Халил Хамис
ЦЗ
6
Mohammed Al-Hayek
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
6
Хуссейн Зейн
ПЗ
15
Джихад Аюб
ОП
12
Хасан Срур
ОП
20
Rabih Ataya
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Таджикистан
16
Далер Баротов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
13
Хусрав Тоиров
ЛВ
21
Фатхулло Олимзода
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Ливан
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
4
Mohamad Safwan
ЦЗ
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
8
Сиси
ЦП
17
Khalil Bader
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
14
Габриэль Битар
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
19
Zein Farran
ЦФ
Таджикистан
23
Олег Баклов
ВР
1
Safarmad Ghaforov
ВР
13
Rahmatzoda Rahmatsho
ЦЗ
5
Салохиддин Иргашев
ЦП
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
Vaysiddin Safarov
ЦФ
9
Sharafdzhon Solekhov
ЦФ
4-2-2
21
Матар
5
Нассар
5
Хамис
6
6
Зейн
15
Аюб
12
Срур
7
20
4-1-3-1
16
Баротов
5
Сафаров
2
Джурабоев
12
Каримов
19
Назаров
21
Олимзода
7
Умарбаев
18
Шукуров
13
Тоиров
22
Самиев
Остались в запасе
Ливан
Таджикистан
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
4
Mohamad Safwan
ЦЗ
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
8
Сиси
ЦП
17
Khalil Bader
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
14
Габриэль Битар
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
19
Zein Farran
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
23
Олег Баклов
ВР
1
Safarmad Ghaforov
ВР
13
Rahmatzoda Rahmatsho
ЦЗ
5
Салохиддин Иргашев
ЦП
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
Vaysiddin Safarov
ЦФ
9
Sharafdzhon Solekhov
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Остались в запасе
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
4
Mohamad Safwan
ЦЗ
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
8
Сиси
ЦП
17
Khalil Bader
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
14
Габриэль Битар
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
19
Zein Farran
ЦФ
Остались в запасе
23
Олег Баклов
ВР
1
Safarmad Ghaforov
ВР
13
Rahmatzoda Rahmatsho
ЦЗ
5
Салохиддин Иргашев
ЦП
18
Nuriddin Khamrokulov
ЦФ
21
Vaysiddin Safarov
ЦФ
9
Sharafdzhon Solekhov
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Статистика матча Ливан - Таджикистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
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