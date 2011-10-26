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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лилль - Седан
Лилль - Седан: обзор матча 26 октября 2011
Лилль
26.10.2011, среда, 22:50
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
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- : -
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Лорьян
Информация о матче
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