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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Люксембург
Лихтенштейн - Люксембург: обзор матча 19 ноября 2023
Лихтенштейн
19.11.2023, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 10 тур
0 : 1
Завершен
Люксембург
69'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Люксембург
90'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Л. Янс
Замена
А. Нетцер
️️️️
Л. Мейер
75'
75'
Замена
Э. Муратович
️️️️
В. Тиль
Желтая карточка
Л. Мейер
73'
Желтая карточка
А. Малин
69'
69'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Родригес
Пас отдал
Ф. Бонерт
Замена
Н. Бек
️️️️
С. Вольфингер
63'
57'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
С. Тилль
57'
Замена
Э. Махмутович
️️️️
С. Корац
Желтая карточка
С. Визер
7'
5'
Красная карточка
Д. Синани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
(К)
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
18
Лоран Янс
(К)
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
11
Йонас Бек
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Люксембург
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
16
Давид Джонатанс
ЛВ
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
0
James Rodrigues
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
4-4-2
1
Бюхель
6
Малин
23
Хофер
3
Гопель
4
Трабер
20
Вольфингер
14
Мейер
10
Бюхель
10
Визер
11
Саланович
18
Хаслер
3-5-1-1
1
Морис
2
Шано
13
Карлсон
2
Корац
10
Синани
11
Тиль
19
Олесен
16
Баррейро
21
Тилль
18
Янс
10
Родригес
20
Вольфингер
5
Бек
5
Бек
20
Вольфингер
14
Мейер
15
Нетцер
15
Нетцер
14
Мейер
2
Корац
3
Махмутович
3
Махмутович
2
Корац
18
Янс
22
Мартинс
22
Мартинс
18
Янс
21
Тилль
4
Бонерт
4
Бонерт
21
Тилль
11
Тиль
11
Муратович
11
Муратович
11
Тиль
Остались в запасе
Лихтенштейн
Люксембург
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
11
Йонас Бек
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
14
Jakob Lorenz
ЦП
13
Кенни Киндл
ЛВ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Давид Джонатанс
ЛВ
0
James Rodrigues
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
2
Северин Шлегель
ЦЗ
11
Йонас Бек
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
14
Jakob Lorenz
ЦП
13
Кенни Киндл
ЛВ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Давид Джонатанс
ЛВ
0
James Rodrigues
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Лихтенштейн - Люксембург
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Райнпарк
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