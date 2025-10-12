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Тембетари - Либертад: обзор матча 12 октября 2025

Тембетари
12.10.2025, воскресенье, 02:00
Парагвай. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Либертад
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Тембетари - Либертад
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
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1
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Тембетари
Либертад
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
Экс-спартаковец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Парагвая
22 марта
2
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году
2025.12.28 12:15
18
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
3
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
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Последние матчи
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Тембетари
Либертад
Кубок Либертадорес, 6 тур
Либертад
0 : 1
28.05.2026
Универсидад Сентрал
Парагвай. Примера, 22 тур
Насьональ
2 : 1
24.05.2026
Либертад
Кубок Либертадорес, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
4 : 1
20.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
0 : 0
14.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 22 тур
Тембетари
0 : 2
01.12.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
1 : 1
20.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 20 тур
Тембетари
0 : 2
11.11.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 19 тур
2 де Майо
0 : 1
01.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 18 тур
Тембетари
1 : 1
25.10.2025
Спортиво Лукеньо
Кубок Либертадорес, 6 тур
Либертад
0 : 1
28.05.2026
Универсидад Сентрал
Парагвай. Примера, 22 тур
Насьональ
2 : 1
24.05.2026
Либертад
Кубок Либертадорес, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
4 : 1
20.05.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
0 : 0
14.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 3
11.05.2026
Либертад
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