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Расписание матчей
Испания. Кубок
Расинг Мурсия - Леванте
Расинг Мурсия - Леванте: обзор матча 16 декабря 2020
Расинг Мурсия
16.12.2020, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 5
Завершен
Леванте
24'
С. Леон
33'
С. Леон
64'
С. Леон
87'
Г. Кочорашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Расинг Мурсия - Леванте
87'
ГОЛ! 0:4!
Г. Кочорашвили
75'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Х. Луис Моралес
69'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
С. Леон
64'
ГОЛ! 0:3!
С. Леон
Пас отдал
Коке
59'
Замена
Коке
️️️️
Х. Мирамон
59'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Р. Рочина
50'
Желтая карточка
Н. Радойя
46'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Вукчевич
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Леон
Пас отдал
Х. Мирамон
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Леон
Пас отдал
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Расинг Мурсия - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Расинг Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Расинг Мурсия
0 : 5
16.12.2020
Леванте
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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Расинг Мурсия
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