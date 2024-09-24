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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Лестер
Уолсолл - Лестер: обзор матча 24 сентября 2024
Уолсолл
24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Лестер
Пенальти не реализован!
L. Gordon
ГОЛ!
О. Скипп
0:3
Пенальти не реализован!
D. Okagbue
ГОЛ!
К. Коди
0:2
Пенальти не реализован!
T. Allen
ГОЛ!
Р. Перейра
0:1
Желтая карточка
L. Gordon
90'
+5
Желтая карточка
J. Jellis
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Околи
Желтая карточка
E. Weir
83'
80'
Замена
К. МакАтир
️️️️
Б. Рид
80'
Замена
О. Скипп
️️️️
Х. Чодури
79'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Ф. Буонанотте
Замена
Д. Мэтт
️️️️
Н. Лоу
75'
Замена
D. Johnson
️️️️
А. Адома
75'
Замена
T. Allen
️️️️
R. Maher
71'
69'
Замена
Ж. Айю
️️️️
О. Эдуард
Замена
J. Jellis
️️️️
C. Lakin
66'
61'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
8
Ryan Stirk
(К)
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
2
Rico Browne
ЦЗ
22
Jamie Jellis
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Майкл Голдинг
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Кейси МакАтир
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
37
Will Alves
ЦФ
2-4-4
1
26
3
24
16
37
Адома
2
9
Лоу
15
8
8
4-1-1-3-1
21
Уорд
21
Перейра
15
Коди
5
Околи
33
Томас
34
Сумаре
8
Чодури
7
Фатаву
10
Буонанотте
14
Рид
29
Эдуард
8
22
22
8
37
Адома
39
39
37
Адома
16
24
24
16
9
Лоу
9
Мэтт
9
Мэтт
9
Лоу
8
Чодури
34
Скипп
34
Скипп
8
Чодури
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
14
Рид
20
МакАтир
20
МакАтир
14
Рид
29
Эдуард
10
Айю
10
Айю
29
Эдуард
Остались в запасе
Уолсолл
Лестер
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
2
Rico Browne
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
20
Майкл Голдинг
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
2
Rico Browne
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
20
Майкл Голдинг
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Уолсолл - Лестер
3
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
6
Офсайды
0
1
Количество передач
219
674
Сейвы
2
1
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
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