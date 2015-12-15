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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лилль - Лаваль
Лилль - Лаваль: обзор матча 15 декабря 2015
Лилль
15.12.2015, вторник, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лилль - Лаваль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
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Информация о матче
Стадион:
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