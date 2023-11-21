Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Латвия
Польша - Латвия: обзор матча 21 ноября 2023
Польша
21.11.2023, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Латвия
7'
П. Франковски
48'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Польша - Латвия
90'
+4
Желтая карточка
М. Осс
89'
Замена
М. Осс
️️️️
А. Черномордис
88'
Замена
М. Тонисевс
️️️️
Я. Икаунекс
Замена
B. Wdowik
️️️️
Н. Залевски
78'
Замена
К. Гросицки
️️️️
С. Шиманьски
78'
75'
Желтая карточка
А. Черномордис
72'
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Ульдрикис
72'
Замена
А. Савельевс
️️️️
К. Тоберс
Желтая карточка
К. Свидерски
69'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Р. Левандовски
62'
62'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Э. Дашкевичс
Замена
Б. Слиш
️️️️
Д. Шиманьски
62'
Замена
К. Струски
️️️️
Я. Пиотровски
62'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Залевски
48'
Замена
М. Булка
️️️️
Л. Скорупски
46'
Желтая карточка
Я. Беднарек
33'
26'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
Пас отдал
Н. Залевски
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
0
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Карол Струски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
21
Залевски
5
Беднарек
14
Кивиор
4
Ветеска
17
Шиманьски
16
Пиотровски
19
Франковски
20
Шиманьски
16
Букса
9
Левандовски
3-5-2
23
Матревикс
2
Балодис
5
Черномордис
13
Юрковскис
8
Эмсис
6
Тоберс
16
Яунземс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
1
Скорупски
1
Булка
1
Булка
1
Скорупски
21
Залевски
0
0
21
Залевски
20
Шиманьски
11
Гросицки
11
Гросицки
20
Шиманьски
16
Пиотровски
0
Струски
0
Струски
16
Пиотровски
17
Шиманьски
6
Слиш
6
Слиш
17
Шиманьски
9
Левандовски
11
Свидерски
11
Свидерски
9
Левандовски
5
Черномордис
3
Осс
3
Осс
5
Черномордис
10
Икаунекс
19
Тонисевс
19
Тонисевс
10
Икаунекс
6
Тоберс
22
Савельевс
22
Савельевс
6
Тоберс
20
Ульдрикис
19
Регза
19
Регза
20
Ульдрикис
7
Дашкевичс
19
Кроллис
19
Кроллис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Польша
Латвия
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
15
Павел Вшолек
ПВ
Главный тренер
Михал Пробеж
23
Нилс Пуринс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
15
Павел Вшолек
ПВ
Остались в запасе
23
Нилс Пуринс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Богданс Самойловс
АП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Польша - Латвия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Новости команд
Все
Польша
Латвия
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+