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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лиллестрем - ЛАСК
Лиллестрем - ЛАСК: обзор матча 02 августа 2018
Лиллестрем
02.08.2018, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
ЛАСК
65'
С. Тетте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - ЛАСК
72'
Желтая карточка
Ф. Бенко
65'
ГОЛ! 0:1!
С. Тетте
Начало матча
Статистика матча Лиллестрем - ЛАСК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
- : -
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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