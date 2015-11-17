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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Лаос - Южная Корея
Лаос - Южная Корея: обзор матча 17 ноября 2015
Лаос
17.11.2015, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа G, 8 тур
0 : 5
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лаос - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лаос
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Лаос
0 : 2
19.11.2025
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Лаос
0 : 3
09.10.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Лаос
2 : 1
10.06.2025
Непал
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Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
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