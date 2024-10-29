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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лансароте - Расинг
Лансароте - Расинг: обзор матча 29 октября 2024
Лансароте
29.10.2024, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 4
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лансароте - Расинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лансароте
Испания. Кубок, 1 раунд
Лансароте
3 : 4
29.10.2024
Расинг
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
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