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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Крузейро - Универсидад Католика
Крузейро - Универсидад Католика: обзор матча 31 мая 2024
Крузейро
31.05.2024, пятница, 03:00
Копа Судамерикана, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Универсидад Католика
80'
Р. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Универсидад Католика
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Ромеро
90'
+3
87'
Замена
A. Rodríguez
️️️️
G. Anangonó
87'
Замена
J. Cifuente
️️️️
D. Clavijo
ГОЛ! 1:0!
Р. Силва
80'
39'
Желтая карточка
Х. Фахардо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Универсидад Католика
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
19
Layan Loor
ЦЗ
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
25
Kevin Minda
(К)
ЦП
21
Luciano Nieto
ЦП
8
Daniel Clavijo
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Исмаэль Диас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Универсидад Католика
12
Johan Lara
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
17
Rooney Troya
ЦП
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЦФ
16
Jhon Cifuente
ЦФ
17
Arón Rodríguez
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Пайшао
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
27
Верон
10
Перейра
22
Барреаль
8
Силва
4-2-3
22
Ромо
37
Грильо
19
29
4
Валлесилья
25
21
11
Диас
7
Фахардо
8
29
Ромеро
17
Рамиро
17
Рамиро
29
Ромеро
8
16
16
8
29
17
17
29
Остались в запасе
Крузейро
Универсидад Католика
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
12
Johan Lara
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
17
Rooney Troya
ЦП
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Остались в запасе
12
Johan Lara
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
2
Ignacio Mosquera
ЦЗ
17
Rooney Troya
ЦП
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
27
Кевин Кеведо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Хорхе Селисо
Статистика матча Крузейро - Универсидад Католика
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
474
303
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
Информация о матче
Главный судья:
Maximiliano Ramirez, Argentina
Стадион:
Минейран
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Крузейро
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