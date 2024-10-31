Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Ланус - Крузейро
Ланус - Крузейро: обзор матча 31 октября 2024
Ланус
31.10.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Крузейро
45+1'
К. Жорже
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланус - Крузейро
Желтая карточка
Х. Хосе Касерес
90'
+5
Замена
L. Díaz
️️️️
F. Peña Biafore
90'
+2
86'
Замена
Рамиро
️️️️
М. Перейра
86'
Замена
Л. Силва
️️️️
Л. Ромеро
86'
Замена
L. Díaz
️️️️
Г. Верон
79'
Замена
З. Ивалдо
️️️️
К. Жорже
74'
Желтая карточка
Кассио
Замена
F. Ãlvarez
️️️️
L. Boggio
70'
Замена
J. Torres
️️️️
G. Perez
57'
Замена
D. Aquino
️️️️
R. Carrera
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Жорже
Желтая карточка
К. Искьердос
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
15
Уолес
ОП
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
9
Leandro Díaz
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
3-2-2-1-1
26
24
Искьердос
4
5
6
Солер
4
6
23
10
Морено
28
4-2-1-2-1
1
Кассио
12
Вилльям
43
Марсело
25
23
Марлон
15
Уолес
29
Ромеро
7
Энрике
27
Верон
10
Перейра
19
Жорже
23
20
20
23
5
9
9
5
6
11
11
6
4
27
27
4
19
Жорже
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
19
Жорже
29
Ромеро
16
Силва
16
Силва
29
Ромеро
27
Верон
32
32
27
Верон
10
Перейра
17
Рамиро
17
Рамиро
10
Перейра
Остались в запасе
Ланус
Крузейро
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Ланус - Крузейро
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
3
Офсайды
2
1
Количество передач
277
465
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
Новости команд
Все
Ланус
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
2025.02.14 18:18
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+