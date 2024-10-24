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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Крузейро - Ланус
Крузейро - Ланус: обзор матча 24 октября 2024
Крузейро
24.10.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ланус
50'
К. Жорже
73'
R. Carrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Ланус
Замена
F. Peralta
️️️️
М. Энрике
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
L. Acosta
87'
Замена
J. Torres
️️️️
W. Bou
87'
Замена
L. Acosta
️️️️
R. Carrera
Замена
К. Бруно
️️️️
А. Барреаль
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
R. Carrera
Пас отдал
М. Морено
Желтая карточка
Рамиро
69'
55'
Желтая карточка
F. Peña Biafore
ГОЛ! 1:0!
К. Жорже
50'
46'
Замена
D. Aquino
️️️️
B. Cabrera
Замена
М. Витал
️️️️
L. Villalba
46'
45'
Желтая карточка
R. Carrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
(К)
ПЗ
15
Уолес
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Крузейро
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
7
Lautaro Acosta
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кассио
23
Марлон
43
Марсело
25
12
Вилльям
15
Уолес
7
Энрике
27
Верон
10
Перейра
22
Барреаль
19
Жорже
3-2-2-1-2
26
4
5
4
Касерес
24
Искьердос
6
Солер
6
23
10
Морено
28
20
22
Барреаль
16
Бруно
16
Бруно
22
Барреаль
7
Энрике
16
16
7
Энрике
25
10
Витал
10
Витал
25
20
20
20
20
23
7
7
23
28
27
27
28
Остались в запасе
Крузейро
Ланус
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
41
Léo Aragão
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
22
Vitinho
ЦП
17
Рамиро
ЦП
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Крузейро - Ланус
1
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
8
Офсайды
1
2
Количество передач
410
250
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Минейран
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