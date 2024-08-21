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FONBET Кубок России 2026/2027
Ленинградец - СШОР-1 Кристалл
Ленинградец - СШОР-1 Кристалл: обзор матча 21 августа 2024
Ленинградец
21.08.2024, среда, 17:00
Россия. Кубок, 2 раунд
4 : 0
Завершен
СШОР-1 Кристалл
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ленинградец - СШОР-1 Кристалл
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
СШОР-1 Кристалл
Россия. Кубок, 1/32 финала
СШОР-1 Кристалл
2 : 3
29.07.2026
Красное Знамя
Россия. Кубок, 1 раунд
СШОР-1 Кристалл
1 : 3
07.08.2025
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 2 раунд
Ленинградец
4 : 0
21.08.2024
СШОР-1 Кристалл
Россия. Кубок, 1 раунд
СШОР-1 Кристалл
4 : 1
31.07.2024
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Ленинградец
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