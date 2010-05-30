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Расписание матчей
Парагвай - Кот-д'Ивуар
Парагвай - Кот-д'Ивуар: обзор матча 30 мая 2010
Парагвай
30.05.2010, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парагвай - Кот-д'Ивуар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Товарищеские матчи. Сборные
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