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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Коритиба
Спорт Ресифи - Коритиба: обзор матча 14 декабря 2020
Спорт Ресифи
14.12.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Коритиба
38'
T. Neves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Коритиба
Замена
Микаэл
️️️️
D.
89'
86'
Замена
P. Thomaz
️️️️
У. Моура
85'
Замена
J.
️️️️
G. Augusto
Замена
Л. Джуба
️️️️
Маркиньос
84'
Замена
J. Gomez
️️️️
T. Neves
84'
77'
Замена
O.
️️️️
R.
Замена
R. Prata
️️️️
R. Henrique
72'
Замена
B.
️️️️
L. Mugni
71'
46'
Замена
N.
️️️️
М. Буэно
46'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Робсон
ГОЛ! 1:0!
T. Neves
Пас отдал
P.
38'
21'
Желтая карточка
Робсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
Коритиба
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
84
Wilson
ЦФ
44
Rhodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
31
Yan Sasse
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
77
Osman
ЦФ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
2-2-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
12
10
10
Маркиньос
77
0
26
5
2
1-1-2-5
22
дос Сантос
5
Моура
8
Буэно
27
Маттеус
35
9
7
30
Робсон
10
0
87
Микаэл
87
Микаэл
0
10
Маркиньос
46
Джуба
46
Джуба
10
Маркиньос
5
23
23
5
10
11
11
10
26
18
18
26
10
13
13
10
8
Буэно
17
17
8
Буэно
7
77
77
7
5
Моура
99
99
5
Моура
30
Робсон
31
31
30
Робсон
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Коритиба
1
Маилсон
ВР
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
27
Ramon Martinez
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
6
Натан Силва
ЦЗ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
4
Чико
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
27
Ramon Martinez
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
6
Натан Силва
ЦЗ
70
Brayan Lucumí
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Спорт Ресифи - Коритиба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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