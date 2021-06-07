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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Кипр
Украина - Кипр: обзор матча 07 июня 2021
Украина
07.06.2021, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Кипр
37'
А. Ярмоленко (П)
45+2'
А. Зинченко (П)
59'
Р. Яремчук
65'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Кипр
85'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
И. Питтас
78'
Замена
А. Гогич
️️️️
К. Артиматас
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Ярмоленко
70'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Р. Малиновский
67'
Замена
А. Беседин
️️️️
Р. Яремчук
67'
ГОЛ! 4:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Марлос
65'
61'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Ф. Папулис
Замена
А. Караваев
️️️️
Н. Матвиенко
60'
ГОЛ! 3:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
Марлос
59'
46'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
А. Авраам
46'
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Илия
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Е. Макаренко
46'
Замена
Марлос
️️️️
А. Зубков
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Зинченко
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ярмоленко
37'
36'
Красная карточка
А. Панайоту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
5
Андреас Панайоту
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
0
Konstantinos Ilia
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
8
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Эктор Киприану
ОП
6
Алекс Гогич
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
7
Панайотис Захариу
ЦФ
0
Thomas Nikolaou
ЦФ
3-2-1-3-1
12
Пятов
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
13
Забарный
14
Макаренко
20
Зубков
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Яремчук
3-5-2
1
Панайи
2
Каро
4
Иоанну
5
Сотериу
5
Панайоту
23
Кириаку
11
Авраам
18
Артиматас
9
Питтас
15
Папулис
0
22
Матвиенко
21
Караваев
21
Караваев
22
Матвиенко
14
Макаренко
6
Степаненко
6
Степаненко
14
Макаренко
7
Ярмоленко
10
Шапаренко
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
8
Малиновский
8
Судаков
8
Судаков
8
Малиновский
20
Зубков
11
Марлос
11
Марлос
20
Зубков
9
Яремчук
19
Беседин
19
Беседин
9
Яремчук
Илия
9
Христофи
9
Христофи
Илия
9
Илия
9
Илия
9
Питтас
10
Лоизу
10
Лоизу
9
Питтас
Кириаку
7
Захариу
7
Захариу
Кириаку
15
Папулис
20
Кастанос
20
Кастанос
15
Папулис
18
Артиматас
6
Гогич
6
Гогич
18
Артиматас
11
Авраам
8
Кусулос
8
Кусулос
11
Авраам
Остались в запасе
Украина
Кипр
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
4
Эктор Киприану
ОП
0
Thomas Nikolaou
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
4
Эктор Киприану
ОП
0
Thomas Nikolaou
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Украина - Кипр
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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