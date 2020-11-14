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Расписание матчей
Кипр - Люксембург
Кипр - Люксембург: обзор матча 14 ноября 2020
Кипр
14.11.2020, суббота, 20:00
, группа C1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Люксембург
34'
Г. Кастанос (П)
71'
Г. Кастанос
5'
Я. Кусулос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Люксембург
Замена
В. Папафотис
️️️️
Г. Кастанос
83'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
М. Антониу
83'
Желтая карточка
Т. Янну
79'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастанос
Пас отдал
М. Илия
71'
70'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
В. Тиль
Замена
Т. Янну
️️️️
М. Ционис
62'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Я. Кусулос
62'
55'
Замена
А. Скендерович
️️️️
Э. Муратович
Желтая карточка
Я. Кусулос
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кастанос
34'
33'
Красная карточка
В. Селимович
Желтая карточка
М. Илия
22'
19'
Желтая карточка
Д. Карлсон
Желтая карточка
Н. Иоанну
14'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Кусулос
Пас отдал
Э. Муратович
Желтая карточка
М. Антониу
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Николас Иоанну
ЦЗ
3
Христос Сьелис
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Кипр
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Томас Янну
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
8
Хараламбос Кириаку
ОП
10
Василиос Папафотис
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
3-5-2
13
Деметриу
4
Иоанну
3
Сьелис
8
Кусулос
9
Питтас
19
Лайфис
18
Артиматас
20
Кастанос
7
Антониу
9
Илия
21
Ционис
3-5-2
1
Морис
5
Селимович
13
Карлсон
17
Пинту
10
Синани
18
Янс
16
Баррейро
7
Жерсон
11
Тиль
10
Родригес
11
Муратович
8
Кусулос
8
Кириаку
8
Кириаку
8
Кусулос
20
Кастанос
10
Папафотис
10
Папафотис
20
Кастанос
21
Ционис
4
Янну
4
Янну
21
Ционис
7
Антониу
23
Кириаку
23
Кириаку
7
Антониу
11
Муратович
7
Скендерович
7
Скендерович
11
Муратович
11
Тиль
21
Девилье
21
Девилье
11
Тиль
Остались в запасе
Кипр
Люксембург
6
Алекс Гогич
ОП
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
11
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Фанос Кателарис
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
6
Алекс Гогич
ОП
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
11
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Фанос Кателарис
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Кипр - Люксембург
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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