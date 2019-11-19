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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Казахстан
Шотландия - Казахстан: обзор матча 19 ноября 2019
Шотландия
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 10 тур
3 : 1
Завершен
Казахстан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шотландия - Казахстан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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