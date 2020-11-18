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Расписание матчей
Казахстан - Литва
Казахстан - Литва: обзор матча 18 ноября 2020
Казахстан
18.11.2020, среда, 18:00
, группа C4, 6 тур
1 : 2
Завершен
Литва
38'
А. Аимбетов
40'
М. Воробьевас
90+4'
А. Новиковас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Литва
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Новиковас
Пас отдал
Д. Шимкус
Замена
С. Хижниченко
️️️️
Н. Алип
87'
84'
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
К. Лаукжемис
Желтая карточка
А. Абикен
81'
76'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
В. Сливка
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
А. Аимбетов
69'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
Т. Досмагамбетов
69'
66'
Замена
Т. Элиосиус
️️️️
Г. Сиргедас
58'
Желтая карточка
К. Лаукжемис
Вторая желтая
И. Куат
50'
46'
Замена
В. Гашпуйтис
️️️️
Э. Вайткунас
Желтая карточка
И. Куат
44'
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Воробьевас
Пас отдал
Э. Вайткунас
ГОЛ! 1:0!
А. Аимбетов
Пас отдал
А. Тагыберген
38'
33'
Желтая карточка
Д. Шимкус
9'
Желтая карточка
С. Миколюнас
Желтая карточка
Я. Вороговский
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
6
Модестас Воробьевас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
24
Тадас Элиосиус
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
4-4-2
1
Покатилов
19
Досмагамбетов
22
Марочкин
3
Алип
5
Куат
23
Логвиненко
8
Тагыберген
11
Вороговский
8
Абикен
17
Аимбетов
23
Щеткин
4-5-1
12
Шведкаускас
13
Миколюнас
8
Вайткунас
4
Гирдвайнис
5
Бенета
6
Воробьевас
16
Шимкус
19
Сиргедас
11
Новиковас
14
Сливка
9
Лаукжемис
19
Досмагамбетов
15
Мирошниченко
15
Мирошниченко
19
Досмагамбетов
3
Алип
20
Хижниченко
20
Хижниченко
3
Алип
17
Аимбетов
14
Жангылышбай
14
Жангылышбай
17
Аимбетов
9
Лаукжемис
23
Петравичюс
23
Петравичюс
9
Лаукжемис
19
Сиргедас
24
Элиосиус
24
Элиосиус
19
Сиргедас
8
Вайткунас
2
Гашпуйтис
2
Гашпуйтис
8
Вайткунас
14
Сливка
19
Казлаускас
19
Казлаускас
14
Сливка
Остались в запасе
Казахстан
Литва
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
20
Максим Федин
ПВ
12
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
20
Максим Федин
ПВ
12
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
Остались в запасе
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
15
Даниэль Романовский
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Казахстан - Литва
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Центральный
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