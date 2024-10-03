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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Кайрат-Жастар - Окжетпес
Кайрат-Жастар - Окжетпес: обзор матча 03 октября 2024
Кайрат-Жастар
03.10.2024, четверг, 12:00
Казахстан. Первая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Окжетпес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Кайрат-Жастар - Окжетпес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Кайрат-Жастар
2 : 0
16.10.2026
Батыр
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Хан-Тенгри
0 : 2
18.09.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Кайрат-Жастар
2 : 2
10.09.2026
Астана-М
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
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Окжетпес
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