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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Зброевка
Карвина - Зброевка: обзор матча 07 марта 2021
Карвина
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Зброевка
11'
R. Tavares
66'
Л. Перница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Зброевка
Замена
S. Kokovas
️️️️
К. Херц
90'
+3
Замена
M. Janecka
️️️️
M. Papadopulos
90'
+3
Желтая карточка
J.
87'
Замена
К. Косе
️️️️
В. Смрз
74'
Желтая карточка
T. Jursa
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Перница
Пас отдал
O. Pachlopnik
64'
Замена
R. Reiter
️️️️
P. Stepanovsky
64'
Замена
J. Prichystal
️️️️
D. Bariš
Замена
В. Синявский
️️️️
R. Mikus
47'
ГОЛ! 1:0!
R. Tavares
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
27
Damian Bariš
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
3-4-4
31
0
3
Сантос
42
Смрз
21
8
24
Херц
27
26
10
33
2-1-1-5
15
Шурал
4
Перница
0
14
Гладик
59
0
9
Русек
0
16
24
Херц
38
38
24
Херц
27
0
0
27
10
99
Синявский
99
Синявский
10
42
Смрз
5
Косе
5
Косе
42
Смрз
27
44
44
27
0
7
7
0
Остались в запасе
Карвина
Зброевка
9
Roman Haša
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Texl
ЦЗ
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
Остались в запасе
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
J. Texl
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Карвина - Зброевка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
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